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На мировом рынке алюминия возник избыток предложения

05.05.20 09:30 , Металлоснабжение с сбыт
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В первом квартале 2020 г. на мировом рынке алюминия возник избыток предложения на уровне около 2 млн. т. С такой оценкой выступила генеральный директор норвежской компании Norsk Hydro Хильде Мерете Осхейм.

По ее данным, в первые три месяца текущего года видимое потребление алюминия сократилось примерно на 10% по сравнению с тем же периодом 2019 г. в Китае и на 7% за его пределами, что дало общий спад на 8%. В то же время, глобальное производство алюминия возросло на 2%.

Сама Norsk Hydro в первом квартале произвела 528 тыс. т первичного алюминия, что на 9% превысило результат января-марта 2019 г. благодаря увеличению загрузки своих активов в Бразилии, где в прошлом году были сняты ограничения на работу глиноземного завода Alunorte.

Как отмечает Хильде Мерете Осхейм, пока слишком рано оценивать влияние эпидемии коронавируса и экономического кризиса на мировую алюминиевую отрасль. Предварительно можно оценить возможный избыток предложения металла в 2020 г. в целом от 1,5 млн. до 5,5 млн. т.

Опрос отраслевых аналитиков, проведенный в конце апреля агентством Reuters, дал среднюю оценку избытка предложения в 2,6 млн. т в 2020 г. и 1,8 млн. т в 2021 г. При этом, как отмечали участники опроса, для восстановления баланса на рынке необходимо вывести из эксплуатации избыточные мощности, хотя пока что большинство предприятий отрасли продолжают работать с высокой загрузкой благодаря снижению цен на сырье и тарифов на электроэнергию.

Заводы Norsk Hydro, по словам Хильде Мерете Осхейм, работают в более-менее нормальном режиме, но несколько изменили сортамент. Компания только перенесла, как минимум, на третий квартал запуск после капитального ремонта производственной линии мощностью 95 тыс. т в год на заводе Husnes в Норвегии.

МинПром

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