Население мира потеряет 3,4 млрд долл из-за коронавируса Население в мире в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесло убытки в размере 3,4 трлн долл, заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде.



"Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны (. . .) в данное время находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы (ООН - прим. ИФ) хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", - отметил Мухаммад-Банде в понедельник в ходе видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения.



Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах. "Мы призвали весь мир к прекращению войн. Сейчас кризисная ситуация во всем мире", - отметил он.



МинПром

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