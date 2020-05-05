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Кабмин поможет заробитчанам поехать в Финляндию

05.05.20 08:57
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос выезда украинских сезонных рабочих на работу в стране. Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера в понедельник.

Как известно, именно после заявлений з Финляндии, что страна может отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева, начался скандал вокруг украинских работников.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов", - заявил Вадим Пристайко.

Он добавил, что безопасность при этом является самым высоким приоритетом, поэтому неизменным остается условие для работодателей относительно легального трудоустройства украинских работников, обеспечения качественной медицинской страховки и проведения обсервации.

По словам Пяйви Лайнеа, финские фермеры в этом году рассчитывают на 15 тысяч украинцев. "Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - подчеркнула посол.

Пристайко добавил, что в правительственном офисе пока такие запросы относительно украинских сезонных работников есть из Австрии, Дании, Норвегии и других стран.

Ранее Пристайко заверил, что правительство не будет мешать украинцам, которые захотят выехать на сезонные работы в Европу.

МинПром

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