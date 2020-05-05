У Украины есть возможность заработать на продуктах во время карантина Четыре месяца эпидемии коронавируса ускорили падение мировых цен на продукты, сообщает ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Главная причина – снижение спроса, так как из-за карантина, который ввели более половины стран мира (свыше сотни государств), закрыты предприятия общественного питания. Именно они были главными потребителями не переработанного продовольствия – это зерно, мясные туши, сырые овощи и так далее. Из-за закрытия границ существенно снизился и мировой экспорт. Об этом пишет газета "Сегодня".



Но экономисты отмечают, что в мире люди меньше есть не стали. Поэтому прогнозируют, что уже в ближайшие месяцы процесс пойдет вспять, и еда подорожает, как только начнут заканчиваться ее запасы. Смогут ли на этом заработать украинские аграрии, и как возможный рост цен ударит по кошельку рядового украинца.



Экономисты отмечают что последствия снижения цен в мире на продовольствие по-разному воздействуют на украинский агробизнес и на рядового потребителя. Так, аграриям удалось даже заработать за счет того, что увеличился экспорт зерна пшеницы и кукурузы.



Хотя средняя цена на экспортируемую пшеницу и упала со 145 до 140 долларов за тонну, за счет увеличения объемов экспорта (в условиях эпидемии ряд стран-импортеров зерна в Азии и на Ближнем Востоке стали закупать его больше, создавая запасы), доходы зернотрейдеров увеличились.



По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в этом маркетинговом году (считается с июля по июнь) экспортировано более 18 млн т пшеницы (рост за последние два месяца на 5%).



В Минэкономики уверяют: для внутреннего потребления зерна хватит, так как с зернотрейдерами подписан меморандум о неснижаемых запасах зерна в 8,2 млн пшеницы, это вдвое больше, чем год назад.



"В отличие от других стран, экспорт которых пострадал от эпидемии, Украина уже заработала: за три месяца экспорт вырос за счет аграрного сектора, на который в деньгах пришлось более 50% объемов, – отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Больше у нас покупали за рубежом не только зерна, но и подсолнечного масла. А это значительные доходы от налогов в госбюджет, сейчас агросектор дает до 40% валютных поступлений. Например, в 2019 году они составили 9,6 млрд долларов или 240 млрд грн, свыше четверти доходов казны".



В плюсах пока и население: по данным Госслужбы статистики, рост цен на продукты в первом квартале 2020 года составил 0,5% по сравнению с декабрем 2019 года. А многие продукты, например, куриные яйца, мясо, молоко подешевели. При этом средние зарплаты выросли в феврале на 120 гривен (+1,1%) по сравнению с январем (данные за март будут 28 апреля), или до 10847 грн.



"В условиях эпидемии удешевление продуктов в Украине произошло из-за того, что их стали в десятки раз меньше закупать кафе, рестораны, в том числе сети быстрого питания", – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.



Но в будущем все не так радужно. По информации ФАО, всемирные карантинные меры уже привели к тому, что начались сбои в работе глобальной системы снабжения продовольствием. Пока наиболее заметны две проблемы: в логистике, так как разорваны цепочки доставки грузов и в животноводстве – во многих странах мира появились большие сложности с закупкой и доставкой кормов.



В ФАО отмечают: можно ожидать роста цен на основные продукты питания и их дефицит. Прежде всего это коснется африканских стран, расположенных южнее пустыни Сахара: это Кения, Сомали, Танзания, Уганда, Эфиопия и Южный Судан. Там, вдобавок к коронавирусу, началось нашествие саранчи. Борьбу с полчищами прожорливых насекомых осложняют карантинные мероприятия: ограничения на перемещение персонала и оборудования, задержки с доставкой пестицидов.



"Если правительства разных стран не примут надлежащие меры, то количество голодающих в мире может вырасти вдвое – до 1,6 млрд человек", – информирует ФАО.



Последствия коронавируса и возможного дефицита продовольствия для нашего агросектора будут двоякими: производители и экспортеры сырья выиграют, а отрасли с высокой степенью переработки – мясная, молочная, плодоовощная и кондитерская – пострадают. Об этом заявил экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.



"Упомянутые отрасли дают больше всего рабочих мест, – отметил Андрей Ярмак. – Снижение производства в них будет ощутимым не так для экспорта, как для доходов жителей маленьких городков и сел Украины. А вот наши зерновая и масложировая отрасли выиграют от того, что в мире возникнет недостаток продовольствия. Спрос на их продукцию возрастет за счет падения спроса на продукты с высокой добавленной стоимостью. Ибо зерно и масло – базовые и дешевые продукты, которые нужны всегда".



С ним согласен и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.



"Но импортировать надо не сырье, которое стоит копейки, а готовые продукты, – уверен Пендзин. – Сейчас государство обещает малому и среднему бизнесу кредиты для развития производства, так кредитовать надо прежде всего перерабатывающую промышленность в агросекторе, которая дает высокую прибавочную стоимость. Например, тонна зерна стоит 150 долларов, а тонна муки – 450 долларов, втрое больше. Пора постепенно переходить от импорта зерна к поставкам готового продукта. Причем наш перспективный рынок – это не Европа, где своих продуктов было и будет достаточно, несмотря на кризис, а страны Азии и Африки. Даже арифметика говорит в пользу этого направления: в Европе проживает 10% населения планеты, в Африке – 17%, в Азии – 59%".



МинПром



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