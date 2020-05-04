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Укрнафта за 1 квартал 2020 потеряла свыше 800 млн грн

04.05.20 17:36 , Первый Деловой
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ПАО "Укрнафта" за январь-март 2020 года получила 852,629 млн чистого убытка против 295,998 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), чистый доход предприятия упал на 34,4%, или же на 2 млрд 303,497 млн грн — до 4 млрд 397,212 млн грн, валовая прибыль снизилась в 2,7 раза, или на 2 млрд 470,214 млн грн, до 1 млрд 454,434 млн грн.

По состоянию на 31 марта 2020 года "Укрнафта" сообщает, что было реализовано 5,1 тыс. тонн нефти на 36,61 млн грн (из добытых 383,4 тыс. тонн), 182,2 млн куб. м газа на 648,547 млн грн (из добытых 296,3 млн куб. м), 206,1 тыс. тонн нефтепродуктов на 3 млрд 447,001 млн грн, другой продукции — на 265,054 млн грн.

В первом квартале "Укрнафта" осуществила капитальный ремонт 38 нефтяных и газовых скважин. Также сообщается, что компания вывела из бездействия 59 скважин, провела восемь операций по интенсификации добычи.

По данным предприятия, среднесуточная добыча нефти и конденсата в январе-марте 2020 года составила 4,21 тыс. тонн за сутки, что на 1,5% больше, чем показатели четвертого квартала прошлого года, газа, тогда они были равны 3,26 млн куб. м/сутки (+2,8% к IV кварталу-2019).

МинПром

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