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Из-за пандемии нефтегазовая отрасль потеряет до 1 трлн долл.

04.05.20 17:03 , enkorr
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Суммарные потери нефтегазовых компаний по всему миру в текущем году могут составить колоссальных 1 трлн долл. Об этом передает NGV со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства Rystad Energy.

Доходы мировой нефтегазовой промышленности в прошлом году составили 2,47 трлн долл. По прогнозам Rystad Energy, в этом году показатель упадет примерно на 40% — до 1,47 трлн долл. До вспышки эпидемии эксперты агентства предполагали, что доходы нефтегазовой промышленности в 2020 году составят 2,35 трлн долл.

Прогноз на 2021 г. был также изменен в сторону понижения — с 2,52 трлн до 1,79 трлн долл.

Причина заключается в последствиях пандемии коронавируса, которая привела к повсеместным карантинным мерам и резкому падению спроса на топливо, на фоне чего компании отрасли были вынуждены начать сокращать расходы и приостанавливать проекты.

Так, Exxon Mobil урезала расходы на 30%. Глава компании Даррен Вудс прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 25–30% в ближайшей перспективе. Такие гиганты отрасли, как Chevron, BP, Shell и Saudi Aramco, объявили о сокращении расходов на 20–25%. По информации агентства Reuters, нефтяные компании по всему миру на данный момент сократили расходы на 54 млрд долл. При этом самый большой вклад в этот процесс внесли сланцевые компании США. EIA сообщила, что производство нефти в стране упало на 1 млн барр./сут. (б/с) — с 13,1 млн в середине марта до 12,1 млн б/с.

Rystad Energy утверждает, что 2020 г. может стать периодом самой низкой инвестиционной активности с 1950-х гг. Падение может составить 110 млрд долл. — чуть меньше, чем четверть от уровня 2019 г.

МинПром

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