Нацбанк спрогнозировал падение цен на украинский экспорт Национальный банк Украины прогнозирует снижение экспортных поставок украинских товаров в 2020 году на 12% из-за сужения внешнего спроса, падения мировых цен на товары и последствий пандемии коронавирусной инфекции по всему миру на экономику. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за апрель.



В обзоре центробанка отмечено, что основными факторами снижения экспорта в текущем году будут слабый внешний спрос на металлургическую продукцию, снижение урожая и соответствующее сокращение экспорта зерновых культур из Украины. Другие экспортные поставки также снизятся из-за падения мировой экономики.



Согласно прогнозу НБУ в 2020 году экспорт товаров сократится на 12% вследствие снижения внешнего спроса и цен на сырьевые товары, а также низкого урожая зерновых из-за менее благоприятных погодных условий. Также в отчете отмечается, что негативные последствия короанвирусной пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие.



Сокращение импорта товаров на 12% в 2020 году будет предопределяться прежде всего энергетической составляющей, которая упадет почти вдвое. Снижаться будут как цены на энергоресурсы, так и объемы импорта газа (до 6 млрд куб. м по сравнению с 14,4 млрд куб. м в 2019 году) — из-за высоких запасов в хранилищах. Вследствие падения реальных доходов населения и снижение экономической активности будет сокращаться и неэнергетический импорт (на 4%). Также отмечается, что темпы снижения неэнергетического импорта будут сдерживаться дополнительным спросом на медицинское оборудование и фармацевтическую продукцию.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



