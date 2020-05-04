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Нацбанк спрогнозировал падение цен на украинский экспорт

04.05.20 16:49 , Первый Деловой
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Национальный банк Украины прогнозирует снижение экспортных поставок украинских товаров в 2020 году на 12% из-за сужения внешнего спроса, падения мировых цен на товары и последствий пандемии коронавирусной инфекции по всему миру на экономику. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка за апрель.

В обзоре центробанка отмечено, что основными факторами снижения экспорта в текущем году будут слабый внешний спрос на металлургическую продукцию, снижение урожая и соответствующее сокращение экспорта зерновых культур из Украины. Другие экспортные поставки также снизятся из-за падения мировой экономики.

Согласно прогнозу НБУ в 2020 году экспорт товаров сократится на 12% вследствие снижения внешнего спроса и цен на сырьевые товары, а также низкого урожая зерновых из-за менее благоприятных погодных условий. Также в отчете отмечается, что негативные последствия короанвирусной пандемии для экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие.

Сокращение импорта товаров на 12% в 2020 году будет предопределяться прежде всего энергетической составляющей, которая упадет почти вдвое. Снижаться будут как цены на энергоресурсы, так и объемы импорта газа (до 6 млрд куб. м по сравнению с 14,4 млрд куб. м в 2019 году) — из-за высоких запасов в хранилищах. Вследствие падения реальных доходов населения и снижение экономической активности будет сокращаться и неэнергетический импорт (на 4%). Также отмечается, что темпы снижения неэнергетического импорта будут сдерживаться дополнительным спросом на медицинское оборудование и фармацевтическую продукцию.

МинПром

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