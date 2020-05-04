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Китайская металлургия восстанавливается медленно, но уверенно

04.05.20 16:22 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает китайская организация China Steel Logistics Professionals Committee (CSLPC), ежемесячно определяющая значение Purchasing Managers Index (PMI), отражающий настроения и ожидания участников рынка, для китайской металлургической отрасли, по итогам апреля 2020 г. этот показатель прибавил 3,7 балла по сравнению с предыдущим месяцем, до 45,9 балла.

Тем не менее данное значение остается ниже границы в 50 баллов, отделяющей ожидаемый рост от спада.

Наибольший прогресс в апреле по сравнению с мартом произошел в производственной сфере. Значение соответствующего субиндекса увеличилось на 14,1 балла, до 53,4. По данным национальной металлургической ассоциации CISA, из 191 крупного и среднего предприятия, которые она отслеживает, в апреле функционировали 178 или более 93%.

В то же время субиндекс новых заказов прибавил в апреле только 1,4 балла по сравнению с мартом и остался на низком уровне — 39,9 балла. Причем крайне негативная оценка экспортных заказов почти не изменилась — 27,8 балла.

Как отмечает S&P Global Platts, к концу апреля в Китае полностью восстановился спрос на прокат строительного назначения. Некоторые компании увеличили интенсивность работ, чтобы компенсировать простои в феврале-марте и успеть до начала дождливого сезона во второй половине мая. По прогнозам некоторых участников рынка, избыточные запасы стальной продукции, созданные во время карантина, будут израсходованы к августу-сентябрю.

Однако в секторе листового проката дела идут не так хорошо. Потребление этой продукции уменьшилось. Значение индекса PMI для китайской промышленности в целом в апреле снизилось на 1,2 балла по сравнению с мартом, до 50,8 балла вследствие сокращения экспортных заказов.

По этой причине, как отмечает CSLPC, спрос на стальную продукцию в Китае так и не достиг докризисного уровня и, очевидно, не вернется на него в ближайшем будущем. Вследствие этого национальным металлургическим компаниям придется ограничивать объемы производства.

МинПром

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