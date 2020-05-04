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Интерпайп просит Зеленского разобраться с ситуацией на энергорынке

04.05.20 15:56
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться с ситуацией, которая сложилась на энергорынке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно письму, которое подписали более 4 тыс. работников "Интерпайпа", в течение последних месяцев Кабинет министров и Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) системно принимают решения, направленные на удорожание электроэнергии для промышленных потребителей.

Так, в начале марта НКРЭКУ добавила один дополнительный час пикового тарифа, т.е. стало уже не 9 ночных часов, а 8. В конце марта НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничила отпуск э/энергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа".

В начале апреля НКРЭКУ полностью запретила импорт э/энергии несмотря на то, что доля импорта в общем балансе потребления электроэнергии составляла менее 1%, а потому не представляла угрозы для отечественной энергетики.

В середине апреля НЭК "Укрэнерго" ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС). Остановка 17% мощностей "Энергоатома" привела к увеличению производства "зеленой" и тепловой э/энергии, а также существенно повлияла на цену электроэнергии. Вместо дешевой атомной энергии потребители должны были платить за дорогую "зеленую".

А последнее решение Кабмина позволяет предположить, что с мая на энергетическом рынке начнется бесконтрольный и необоснованный рост цен на электроэнергию. Речь идет о том, что по решению правительства "Энергоатом" в конце апреля - начале мая 2020 полностью остановит три атомных блока (№6 Запорожской АЭС, №3 Ровенской АЭС и №2 Запорожской АЭС) общей мощностью 3000 МВт/ч, а также уменьшит производство электроэнергии еще на 5 блоках.

Как подчеркивают в компании, ситуация, сложившаяся на украинском энергетическом рынке, противоречит здравому смыслу. Потребление энергоносителей в мире и в Украине существенно сокращается, цены на нефть, природный газ и уголь падают, а в Украине же тарифы растут. Причем, на сегодня стоимость электроэнергии в Украине почти в два раза превышает тарифы, которые действуют в странах Восточной Европы: Польши, Венгрии, Румынии, Словакии – согласно данным ГП "Оператор Энергорынка".

"Каждую неделю мы фиксируем рост цен на э/э. В последние дни апреля тарифы выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о системных действиях правительства, направленных на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности", - прокомментировал директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

Он отметил, что предприятия "Интерпайп" - одни из немногих работающих в регионе. "Мы продолжаем работать на фоне резкого снижения проса на нашу продукцию и уменьшения объема заказов. Сегодня на заводах компании работает 11 тысяч человек. Около 50 тыс. членов их семей зависят от того, продолжат ли заводы работать в текущих условиях", - сказал он.

"Рост тарифов на электроэнергию отбирает у промышленности средства для зарплат и инвестиций в пользу энергетического монополиста. Мы будем вынуждены сокращать людей и закрывать цеха. Это приведет резкому снижению налоговых отчислений и ликвидации рабочих мест и, как следствие, вызовет социальную напряженность в регионе", - подчеркнул Д.Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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