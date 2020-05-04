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Нефть дешевеет из-за рисков торговой войны США и Китая

04.05.20 15:45 , Интерфакс
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Цены на нефть продолжают заметно снижаться в понедельник на информации о том, что США пригрозили Китаю повышением пошлин в качестве одной из мер привлечения к ответственности за сокрытие информации о COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:51 по московскому времени составляет 25,68 долл. за баррель, что на 0,76 долл. (2,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на 1,28 долл. (6,47%) - до 18,50 долл. за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 3 мая, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

"Возобновление торговой войны будет определяющим для нефтяных цен в долгосрочной перспективе", - отмечает старший рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

Помимо этого, Bloomberg сообщает, что все большее количество фондов продают ближайшие фьючерсы WTI, чтобы избежать обвала их стоимости, как это случилось в апреле с майскими контрактами.

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