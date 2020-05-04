В Украине не работают 95% угольных предприятий По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, около 95% угольных предприятий остановились из-за кризиса в энергетике.



Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, передает пресс-служба Минэнерго.



"Нет сбыта для нашего угля. Вследствие пандемии эта ситуация обострилась еще больше. 95% угольных предприятий на сегодня остановлены, так как склады перегружены углем, его сбыта нет", - сообщила представительница Кабмина.



Ситуация в угольной промышленности объясняется теплой погодой зимой и падением промышленного производства. Кроме этого, после начала карантина спрос на электроэнергию, а затем - на уголь - упал еще больше, потому угольные предприятия не могут продавать продукцию.



Разрешить кризис в правительстве планируют благодаря утвержденному обновленному энергетическому балансу, который предусматривает увеличение генерации тепловой энергетики и уменьшение атомной генерации.



Ранее в Минэнерго сообщали, что из-за кризиса в энергетике около 40 тыс. шахтеров находятся в простое.



МинПром

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