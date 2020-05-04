Кабмин рекомендовал руководству госбанков урезать себе зарплаты во время карантина Кабинет министров Украины рекомендовал наблюдательным советам ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка (все - Киев) ограничить размер заработной платы и вознаграждений главы и членам правления до конца месяца, в котором отменят карантин.



Соответствующие рекомендации содержатся в обнародованных на правительственном портале распоряжениях №477-р-479-р от 29 апреля 2020 года.



Отмечается, что размер заработной платы и вознаграждений руководства должен находится в пределах 10 размеров минимальной заработной платы, не считая пособия по временной нетрудоспособности и оплаты ежегодного отпуска.



Как сообщалось, Верховной Радой Украины 13 апреля 2020 года приняла закон об установлении заработной платы правления и вознаграждения членов наблюдательного совета государственных компаний на уровне, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы. Соответствующее требование действует с 1 апреля и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин.



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