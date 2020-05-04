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В Европе снижается спрос на нержавейку

04.05.20 14:59 , Steelland
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Сервисные центры и дистрибьюторы нержавеющей стали во многих частях Европы сообщили об относительно высоких продажах в течение первых трех месяцев 2020 года. Однако вспышка коронавируса привела к снижению покупательской активности с конца марта.

Во время пандемии европейские правительства назвали цепочку поставок стали важнейшей составляющей бизнеса. Таким образом, большая часть отрасли остается открытой, и многие компании поставляют сталь или производят критически важные детали для медицинского и фармацевтического секторов.

Тем не менее, закрытия и снижение уровня спроса наблюдаются на нескольких других рынках вниз по течению. Жесткие меры по блокировке, принятые в некоторых странах, привели к многочисленным остановкам на производственных и распределительных объектах.

Те организации, которые продолжают работать, адаптируются к новым способам работы. Многие из них позволяют офисному персоналу работать из дома, одновременно применяя меры социального дистанцирования для сотрудников, которые все еще находятся на месте. В дополнение к ограничениям на передвижение людей, предприятия сталкиваются с нарушениями в своих традиционных цепочках поставок и увеличением материально-технических трудностей.

Большинство дистрибьюторов нержавеющей стали сообщили о нехватке заказов в апреле. Для большинства это снижение примерно на 40-50 процентов от нормального уровня, для этого времени года. Те, кто работает в наиболее пострадавших странах, особенно в южной Европе, указывают, что продажи составляют всего 30 процентов от типичных объемов. Ожидается, что низкий уровень активности сохранится на протяжении всего второго квартала.

Участники цепочки поставок в настоящее время работают в режиме выживания. В течение этого беспрецедентного периода неопределенности и в условиях значительного сокращения спроса минимизация затрат является приоритетом. Многие компании используют национальную поддержку, увольняя персонал или обращаясь за финансовой помощью от своих правительств.

Сервисные центры и склады из нержавеющей стали неохотно создают запасы и покупают только по срочным требованиям. Запланированные инвестиции в акции временно приостановлены. Покупатели надеются отложить или, в некоторых случаях, отменить заказы на фабриках.

Положительные признаки развиваются в нескольких европейских странах, где предпринимаются успешные усилия по сдерживанию распространения вируса. Правительства этих стран постепенно начинают ослаблять меры сдерживания. Это побудило определенные рынки конечных пользователей возобновить работу.

Небольшое повышение активности для большинства предприятий ожидается в мае. Однако участники рынка обеспокоены продолжительностью и формой оживления. Отмечается недостаточная видимость будущего спроса, особенно во второй половине этого года. Угроза от последующей волны инфекций может продлить период выздоровления до 2021 года. Потребуется время для восстановления доверия потребителей. На данный момент ожидания рынков сдержаны, а долгосрочные планы остаются в силе.

МинПром

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