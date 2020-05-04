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НБУ прогнозирует падение переводов заробитчан на 20%

04.05.20 14:14
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Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократится на 20%, или на 2,5 млрд долл. - до 10 млрд долл. при условии снятия большинства ограничений до конца второго квартала, прогнозирует Национальный банк Украины (НБУ) в обновленном инфляционном отчете.

Согласно прогнозу, объем денежных переводов во втором квартале сократится на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе за счет потери работы и структурных изменений на 39%, сокращения количества мигрантов - на 14%, уровня зарплат - на 8%. В третьем квартале прогнозируется сокращение уровня денежных переводов до 13%, в том числе из-за потери работы и структурных изменений до 7%, из-за сокращения количества мигрантов – до 3%, заработной платы – до 3%.

В то же время НБУ прогнозирует рост объема денежных переводов в четвертом квартале на 4% за счет увеличения количества рабочих мест.

Регулятор отмечает, что объем переводов трудовых мигрантов будет зависеть от масштабов снижения экономической активности в других странах, которое будет неравномерным по видам деятельности. В этой связи наиболее пострадают доходы трудовых мигрантов, работающих в гостиничном и ресторанном бизнесе, учреждениях культуры и искусства, образования.

МинПром

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