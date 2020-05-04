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Украинский бизнес впал в депрессию

04.05.20 13:26 , Интерфакс-Украина
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Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Нацбанком Украины (НБУ), в апреле снизился на 15,9 пункта - до 29,9 пункта, что значительно ниже нейтрального значения в 50 пунктов и сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса.

"Пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. Речь идет не только о секторе услуг, который более всего пострадал от карантинных мероприятий, но и промышленности, строительстве, торговле", – отметил НБУ в понедельник.

Согласно данным регулятора, наиболее пессимистичные ожидания у сферы услуг – диффузный индекс (ДИ) упал на 15,7 п. до 20,4. В частности, на минимальном уровне находятся ожидания респондентов относительно объема предоставляемых ими услуг и количества новых заказов – ДИ снизился соответственно до 12,5 и до 13,3 (с 32,8 в прошлом месяце).

Отмечается, несмотря на рост ожиданий предприятий сферы услуг относительно снижения закупочных цен до 33,6 с примерно 28 в марте, они остаются пессимистичными. На фоне этого прогнозы респондентов относительно цен на собственные услуги снизились до 44,5 (с 55,7).

Согласно документу, наиболее существенно в апреле ухудшили свои ожидания предприятия торговли, которые месяцем ранее были настроены оптимистично – ДИ упал до 33,7 с 50,4. Наиболее пессимистично респонденты настроены относительно объемов товарооборота и объемов товара для продажи, ДИ которых снизился до 23,1 (с 56,4 в марте) и 29,5 (с 52,6) соответственно.

Оптимистичными остаются ожидания респондентов торговли относительно стоимости товаров, закупленных для продажи, несмотря на их снижение в апреле до 52,6 (с 65,4 в марте).

Существенно ухудшили ожидания также предприятия строительства – ДИ снизился на 16,2 п. – до 24,5. Наиболее усугубились ожидания относительно объемов строительства – до 14,3 (с 42,9 в марте), закупки сырья и материалов – до 17,9 (с 46,4), а также закупки услуг подрядчиков – до 21,4 (с 50). Респонденты также сохранили пессимистические ожидания относительно роста закупочных цен на уровне 21,4.

Вместе с тем, несмотря на снижение ожиданий относительно цен на продукцию собственного производства до 60,7 с около 72, они остаются оптимистичными.

Наименее, но значительно ухудшили ожидания предприятия промышленности – на 15,3 п., до 33,3. Уточняется, что сокращение этого показателя обусловлено снижением прогнозов относительно объемов изготовленной продукции до 28,8 (с 50,9 в марте), новых заказов на продукцию – до 24,2 (с 50), в том числе экспортных – до 22,9 (с 48,6). Вместе с тем улучшились ожидания респондентов относительно снижения остатков готовой продукции до 57,6 (с 48,2).

Отмечается, что все респонденты в апреле ухудшили прогнозы относительно общей численности работников, в частности наиболее пессимистично настроены предприятия строительства (ДИ сократился до 25 с 42,9 в марте), наименее – торговые предприятия (индекс снизился до 33,3 с 50).

Как сообщалось, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле-2019, тогда его значение составило 52,4 п. После повышения ожиданий предприятий в августе до 54,5 п. и в сентябре до 56,6 п. в октябре они снизились до 52,2 п., в ноябре стали пессимистическими, преодолев рубеж в 50 пунктов - 49,1 п., и продолжили снижение в декабре - до 48,6 п. и в январе-2020 - до 40,3 п. Вместе с тем, перед падением в марте до 45,8 п., в феврале ИОДА стремительно подскочил до 51,2 п.

МинПром

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