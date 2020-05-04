Минэкономики и предприниматели обсудили план восстановления промышленности Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко совместно с профильными ассоциациями обсудили шаги по восстановлению и развитию промышленности.



Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook по итогам консультативной рабочей встречи с представителями национальных объединений промышленников, предпринимателей и профсоюзов.



"Сегодня украинская промышленность производит почти 16% ВВП, однако потенциал этой отрасли гораздо больше. Для восстановления и усиления перспективных направлений этой отрасли наша главная задача заключается в создании четких и понятных правил игры для всех участников", - отметил И.Петрашко.



По словам министра, эти правила должны базироваться на следующих шагах: предоставление доступа предприятиям к дешевому и долгосрочному финансированию; локализации государственных заказов, то есть предоставление преференций тем, кто производит в Украине; поддержке экспортного потенциала (в частности, проведение антидемпинговых расследований, усиление работы экспортно-кредитного агентства).



Ключевыми темами встречи стало обсуждение необходимости назначения отдельного профильного заместителя по развитию промышленности, восстановление координационного совета по вопросам промышленной политики, развития эффективной отрасли.



Участники встречи высказали свои предложения и договорились поддерживать диалог для поиска совместных решений в определенных вопросах.



МинПром





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