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Минэкономики и предприниматели обсудили план восстановления промышленности

04.05.20 13:12 , Укринформ
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко совместно с профильными ассоциациями обсудили шаги по восстановлению и развитию промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook по итогам консультативной рабочей встречи с представителями национальных объединений промышленников, предпринимателей и профсоюзов.

"Сегодня украинская промышленность производит почти 16% ВВП, однако потенциал этой отрасли гораздо больше. Для восстановления и усиления перспективных направлений этой отрасли наша главная задача заключается в создании четких и понятных правил игры для всех участников", - отметил И.Петрашко.

По словам министра, эти правила должны базироваться на следующих шагах: предоставление доступа предприятиям к дешевому и долгосрочному финансированию; локализации государственных заказов, то есть предоставление преференций тем, кто производит в Украине; поддержке экспортного потенциала (в частности, проведение антидемпинговых расследований, усиление работы экспортно-кредитного агентства).

Ключевыми темами встречи стало обсуждение необходимости назначения отдельного профильного заместителя по развитию промышленности, восстановление координационного совета по вопросам промышленной политики, развития эффективной отрасли.

Участники встречи высказали свои предложения и договорились поддерживать диалог для поиска совместных решений в определенных вопросах.

МинПром


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