Консульства Польши вновь открылись ради украинских заробитчан Польские консульские учреждения в Украине с понедельника, 4 мая, возобновляют выдачу рабочих виз. О частичном возобновлении работы консульства РП в Украине сообщило посольство Польши в Украине.



"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок ", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.



В то же время сообщается, что прием заявителей для других целей, даже при условии актуальной регистрации и наличия всех необходимых документов, осуществляться не будет.



Как сообщалось, со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села Польши.



Как известно, польские консульские учреждения в Украине в связи с эпидемией COVID-19 с 16 марта временно прекратили работу.



На территории Украины функционируют посольство Польши в Киеве и генконсульства РП во Львове, Луцке, Виннице, Харькове и Одессе.



МинПром



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