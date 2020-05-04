НБУ ожидает падения экономики на 11% во втором квартале Национальный банк ожидает, что в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



Вместе с тем сообщается, что инфляция в 2020 году несколько ускорится - до 6%. Это довольно умеренный уровень роста потребительских цен для украинской экономики.



Вследствие карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.



Наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во 2-м квартале 2020 года. По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до около 12%, а рост зарплат приостановится.



Как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам деятельности. Больше всего потеряют сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать из-за снижения спроса. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году.



Отдельные экспортные отрасли, в частности металлургия, потеряют, прежде всего, от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса.



Сохранится высокий спрос на продукцию сельского хозяйства. Впрочем, ожидается меньший урожай зерновых из-за ухудшения погодных условий.



Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова будут расти, а безработица вернется к докризисному уровню в 8-9%.



Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.



МинПром



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