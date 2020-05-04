Итальянская компания построит газопровод из Дании в Польшу в пику Газпрому Итальянская инжиниринговая компания Saipem (в лице "дочки" U.K. Saipem Ltd.) получила контракт на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу на сумму 280 млн евро, сообщают Saipem и заказчик Gaz-System S.A.



275 км 36-дюймовых труб будет уложено на глубине от 4 до 57 м при помощи судов Saipem, осуществляющих укладку труб при помощи S-метода. Также подрядчик обеспечит строительство участков вывода магистрали на берег методом микротоннелирования.



Saipem начнет свои работы во второй половине года с подготовки строительных площадок в районах входа трубы в море и начало строительства тоннелей. Также во втором полугодии 2020 года начнутся исследования трассы газопровода. Укладка труб начнется летом 2021 года, а начало поставок газа по трубе запланировано на 1 октября 2022 года.



Проект собрал все необходимые разрешения кроме согласия Швеции на строительство трубы в ее исключительной экономической зоне - оно ожидается в ближайшие месяцы.



Проект реализуется с привлечением финансирования ЕС - всего выделено 266,8 млн евро.



Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно закончиться к октябрю 2022 года, совпадая с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом". Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.



МинПром



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