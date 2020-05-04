Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Саудовская Аравия в апреле поставила рекорд по добыче нефти

04.05.20 11:32
печать
размер текста:

Добыча нефти ОПЕК подскочила до 13-месячного максимума в апреле на фоне увеличения производства в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива после развала сделки ОПЕК+, показало исследование Reuters.

Добыча ОПЕК составила в среднем 30,25 миллиона баррелей в сутки в апреле, что на 1,61 миллиона баррелей в сутки больше, чем пересмотренный мартовский показатель, показало исследование.

Апрельская добыча была рекордной с марта 2019 года, исключая произошедшие с тех пор изменения в составе ОПЕК. Тогда средняя добыча составила 30,32 миллиона баррелей в сутки, в группу входили 14 стран. Сейчас членами организации являются 13 государств.

ОПЕК+ ранее в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки начиная с 1 мая, чтобы компенсировать обвал спроса из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. На страны ОПЕК придется 6,084 миллиона баррелей в сутки от общего сокращения.

Добыча Саудовской Аравии в апреле достигла рекордных 11,3 миллиона баррелей в сутки. ОАЭ увеличили добычу до 3,85 миллиона баррелей в сутки, Кувейт и Нигерия также повысили производство нефти.

Вместе с тем сокращение нефтедобычи в апреле зафиксировали Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран и Ливия.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:19
В апреле госбюджет недополучил 11,6% доходов
12:06
Ставки фрахта танкеров для перевозки нефтепродуктов побили все рекорды
11:58
НБУ ожидает падения экономики на 11% во втором квартале
11:55
Итальянская компания построит газопровод из Дании в Польшу в пику Газпрому
11:38
Коломойский планирует обращаться в ЕСПЧ после принятия законопроекта имени себя
11:17
Украина будет терять от Северного потока-2 около 3 млрд долл. в год
11:01
Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи вступила в силу
10:55
Eurofer лоббирует сокращение квот на импорт стали
10:45
По итогам финансового года Индия стала нетто-экспортером стали
10:31
Норникель сократил объемы производства в первом квартале
10:20
Один из богатейших людей мира не верит в восстановление авиаотрасли
10:03
Пандемия привела к закрытию 260 рудников
09:30
Карантин обвалил рынок новых автомобилей в апреле
09:12
За выходные цена электроэнергии для промышленности выросла на 46%
08:59
Американские меткомпании продолжают остановку предприятий
08:07
В Украине сократились объемы строительства
01.05.20
14:07
Апрельская выплавка стали в Украине рухнула на 27%
30.04.20
17:57
Минэнерго разработало план спасения энергосистемы Украины
17:35
Коронавирус не помешает передаче украинских портов в концессию
17:19
Рада продлила льготы для бизнеса
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!