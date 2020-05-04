Саудовская Аравия в апреле поставила рекорд по добыче нефти Добыча нефти ОПЕК подскочила до 13-месячного максимума в апреле на фоне увеличения производства в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива после развала сделки ОПЕК+, показало исследование Reuters.



Добыча ОПЕК составила в среднем 30,25 миллиона баррелей в сутки в апреле, что на 1,61 миллиона баррелей в сутки больше, чем пересмотренный мартовский показатель, показало исследование.



Апрельская добыча была рекордной с марта 2019 года, исключая произошедшие с тех пор изменения в составе ОПЕК. Тогда средняя добыча составила 30,32 миллиона баррелей в сутки, в группу входили 14 стран. Сейчас членами организации являются 13 государств.



ОПЕК+ ранее в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки начиная с 1 мая, чтобы компенсировать обвал спроса из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. На страны ОПЕК придется 6,084 миллиона баррелей в сутки от общего сокращения.



Добыча Саудовской Аравии в апреле достигла рекордных 11,3 миллиона баррелей в сутки. ОАЭ увеличили добычу до 3,85 миллиона баррелей в сутки, Кувейт и Нигерия также повысили производство нефти.



Вместе с тем сокращение нефтедобычи в апреле зафиксировали Ангола, Венесуэла, Ирак, Иран и Ливия.



МинПром



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