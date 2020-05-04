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Коломойский планирует обращаться в ЕСПЧ после принятия законопроекта имени себя

04.05.20 11:38 , Экономическая правда
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Бывший владелец Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский после принятия банковского законопроекта планирует обращаться в Европейский суд по правам человека. Об этом сам он заявил в комментарии hromadske.

"Меня ограбили, этот закон ("антиколомойський"- ред.) закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал. И получим приговор Европейского суда, что национализация была незаконной, надо все вернуть", - цитируются слова И.Коломойского.

Комментируя заявление директора НАБУ Артема Сытника о возможном объявлении подозрений в деле ПриватБанка, олигарх отметил, что его фамилия не упоминалось директором НАБУ, а он сам заинтересован в объективном расследовании дела.

"Во-первых, я утверждаю, что деньги никто не украл, а если украли, то покажите, куда их дели. Если же не украли, то государство отобрало у меня предприятие, на которое потратило определенные средства. Государство 153 или 147 миллиардов положило в учредительный фонд. Они никуда не делись, они как лежали, так и лежат. За это время заработали 60 миллиардов напрямую дивидендов и 15 или 20 миллиардов получено налогов. То есть, половина из вложенной суммы уже вернулась...

У меня просто забрали курицу, которая несла золотые яйца и рассказывают бывшим владельцам, что ее неправильно кормили, что если бы кормили правильно – несла бы платиновые", - резюмировал И.Коломойский.

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