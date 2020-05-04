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Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи вступила в силу

04.05.20 11:01 , Интерфакс
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Сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи для балансировки рынка 1 мая вступила в силу.

Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года – 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года – 5,7 млн б/с (на 14%).

В мае Россия должна будет добывать 8,5 млн б/с.

Все российские компании примут участие в сокращениях, включая малые компании и проекты по соглашениям о разделе продукции, квоты распределены пропорционально.

Страны ОПЕК+ снизили добычу по призыву США.

Страны ОПЕК+ 9 апреля договорились снизить добычу нефти и призвать основных производителей, которые не входят в альянс, помочь стабилизировать нефтяной рынок.

G20 10 апреля договорился всеми силами поддерживать стабильность мирового рынка в условиях эпидемии COVID-19 и создать рабочую группу, чтобы отслеживать меры реагирования.

Страны ОПЕК+ утвердили окончательное решение 12 апреля, сократив долю Мексики, которая согласилась снизить добычу на 100 тыс. б/с вместо 400 тыс. б/с.

В первую неделю апреля, когда обсуждалась сделка, падение спроса из-за пандемии коронавируса оценивалось в 15-20 млн б/с.

Со времени принятия решения спрос упал до 25-30 млн б/с, и эксперты не исключают, что может понадобиться дополнительное снижение добычи.

МинПром

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