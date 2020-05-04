Eurofer лоббирует сокращение квот на импорт стали Как сообщает ArgusMedia, европейская сталелитейная ассоциация Eurofer попросила Европейскую Комиссию "значительным образом" сократить на 30% лимиты для крупных экспортеров, в дополнение к 75% -ному сокращению объемов квот на тарифные ставки, запрошенных во втором и третьем кварталах этого года.



В некоторых странах отдельные товары могут занимать не более 30% рынка импорта Европейского Союза. Но Eurofer хочет, чтобы это сократилось, поскольку экспорт может увеличиться из стран, в которых наблюдается падение внутреннего спроса, вызванное Covid-19.



Eurofer также хочет, чтобы Комиссия внесла поправки в меры защиты, чтобы любая неиспользованная квота не могла быть перенесена на следующий период.



В письме от 30 апреля в Комиссию Eurofer заявила, что все квоты должны также устанавливаться ежеквартально. Она сказала, что анализ показал, что спрос в основных секторах использования стали снизится на 58%, что оправдывает принятые меры.



По словам Eurofer, ужесточение может быть пересмотрено для четвертого квартала и 2021 года позднее, добавив, что ставка пошлины может быть снижена с 25 до 22%.



1 мая Комиссия подтвердила, что она будет учитывать влияние Covid-19 в рамках обзора защитных мер, а это означает, что некоторое сокращение квот весьма вероятно. Заинтересованные стороны должны до 7 мая комментировать существующее положение дел.



МинПром



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