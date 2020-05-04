Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Eurofer лоббирует сокращение квот на импорт стали

04.05.20 10:55
печать
размер текста:

Как сообщает ArgusMedia, европейская сталелитейная ассоциация Eurofer попросила Европейскую Комиссию "значительным образом" сократить на 30% лимиты для крупных экспортеров, в дополнение к 75% -ному сокращению объемов квот на тарифные ставки, запрошенных во втором и третьем кварталах этого года.

В некоторых странах отдельные товары могут занимать не более 30% рынка импорта Европейского Союза. Но Eurofer хочет, чтобы это сократилось, поскольку экспорт может увеличиться из стран, в которых наблюдается падение внутреннего спроса, вызванное Covid-19.

Eurofer также хочет, чтобы Комиссия внесла поправки в меры защиты, чтобы любая неиспользованная квота не могла быть перенесена на следующий период.

В письме от 30 апреля в Комиссию Eurofer заявила, что все квоты должны также устанавливаться ежеквартально. Она сказала, что анализ показал, что спрос в основных секторах использования стали снизится на 58%, что оправдывает принятые меры.

По словам Eurofer, ужесточение может быть пересмотрено для четвертого квартала и 2021 года позднее, добавив, что ставка пошлины может быть снижена с 25 до 22%.

1 мая Комиссия подтвердила, что она будет учитывать влияние Covid-19 в рамках обзора защитных мер, а это означает, что некоторое сокращение квот весьма вероятно. Заинтересованные стороны должны до 7 мая комментировать существующее положение дел.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:19
В апреле госбюджет недополучил 11,6% доходов
12:06
Ставки фрахта танкеров для перевозки нефтепродуктов побили все рекорды
11:58
НБУ ожидает падения экономики на 11% во втором квартале
11:55
Итальянская компания построит газопровод из Дании в Польшу в пику Газпрому
11:38
Коломойский планирует обращаться в ЕСПЧ после принятия законопроекта имени себя
11:32
Саудовская Аравия в апреле поставила рекорд по добыче нефти
11:17
Украина будет терять от Северного потока-2 около 3 млрд долл. в год
11:01
Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи вступила в силу
10:45
По итогам финансового года Индия стала нетто-экспортером стали
10:31
Норникель сократил объемы производства в первом квартале
10:20
Один из богатейших людей мира не верит в восстановление авиаотрасли
10:03
Пандемия привела к закрытию 260 рудников
09:30
Карантин обвалил рынок новых автомобилей в апреле
09:12
За выходные цена электроэнергии для промышленности выросла на 46%
08:59
Американские меткомпании продолжают остановку предприятий
08:07
В Украине сократились объемы строительства
01.05.20
14:07
Апрельская выплавка стали в Украине рухнула на 27%
30.04.20
17:57
Минэнерго разработало план спасения энергосистемы Украины
17:35
Коронавирус не помешает передаче украинских портов в концессию
17:19
Рада продлила льготы для бизнеса
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!