Норникель сократил объемы производства в первом квартале В первом квартале года "Норникель" снизил производство основных металлов, следует из сообщения компании об операционных результатах за квартал, пишет газета "Коммерсант".



Так, выпуск меди в первом квартале сократился на 9%, до 11 тыс. тонн. ГМК объясняет это плановым снижением объемов переработки медного концентрата, который был приобретен у "Ростеха", и уменьшением содержания меди в этом концентрате. Почти весь объем металла был произведен из собственного сырья, пояснили в компании.



Сделка по покупке 1,5 млн тонн медного концентрата была совершена в 2016 году. Сырье находилось в госфонде с 1980-х годов. "Норникель" заплатил за него 67,5 млрд руб. Как следует из презентации ко дню инвестора, запасы уже заканчиваются. По словам Максима Худалова из АКРА, объемы концентрата "Ростеха" загружали свободные мощности медного завода и давали "Норникелю" дополнительный бонус в виде продукции с довольно низким уровнем себестоимости.



Теперь ожидается, что в 2021–2022 годах объемы производства меди снизятся до 390–420 тыс. тонн с 430–450 тыс. тонн в 2019 году. Однако затем ГМК планирует увеличить добычу собственной руды — в частности, на Талнахском кластере. В расчетах не учитываются показатели Быстринского ГОКа, который произвел в первом квартале 15 тыс. тонн меди в концентрате.



Производство никеля в первом квартале сократилось на 7%, до 52 тыс. тонн. Также "Норникель" уменьшил выпуск платины и палладия — на 26%, до 150 тыс. тройских унций, и на 29%, до 548 тыс. тройских унций, соответственно. Падение объясняется высокой базой прошлого года, когда аффинажный завод "Красцветмет" переработал ранее накопленное сырье высокой степени готовности. Кроме того, негативно сказались пусконаладочные работы на Кольской ГМК. Из-за этого снизилось производство никеля — на 7%, до 51,8 тонны.



В условиях пандемии структурный дефицит палладия, который существует на рынке последние годы, сменился профицитом из-за падения спроса на автомобили, в производстве которых используется металл.



В апреле компания заявила о профиците 0,1 млн унций, хотя в марте оценивала дефицит на уровне 0,2 млн унций, в феврале — 0,9 млн унций.



МинПром



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