По итогам финансового года Индия стала нетто-экспортером стали По данным Министерства металлургической промышленности Индии, в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) национальные компании экспортировали 8,35 млн т готовой стальной продукции, что 31% превысило показатель предыдущего периода.



При этом мартовский объем внешних поставок составил 573 тыс. т, что на 3,2% меньше, чем в том же месяце 2019 г. По оценкам индийского рейтингового агентства Icra Research, в апреле-мае экспорт стальной продукции может существенно сократиться из-за транспортных ограничений, обусловленных карантином, и нестабильной работы портов.



Индийский импорт стальной продукции в 2019/2020 ф.г. между тем уменьшился на 13,6% по сравнению с предыдущим периодом до 6,76 млн т. Так что, Индия снова стала нетто-экспортером стали.



Крупнейшим покупателем индийской стальной продукции оказался Вьетнам. В 2019/2020 ф.г. объем продаж на этом направлении достиг 2,33 млн. т, на 28% больше, чем годом ранее. В первую пятерку импортеров вошли также Непал, ОАЭ, Италия и Бельгия.



Более половины индийского экспорта стали пришлось на горячекатаный прокат – 4,8 млн т. Поставки этой продукции возросли на 17,5% по сравнению с 2018/2019 ф.г.



МинПром



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