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Один из богатейших людей мира не верит в восстановление авиаотрасли

04.05.20 10:20 , Интерфакс
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Холдинг Berkshire Hathaway, председателем совета директоров которого является Уоррен Баффет, продал все принадлежавшие ему акции четырех крупных авиакомпаний США, сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о компаниях Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co., American Airlines Group Inc. и United Airlines Holdings Inc.

У.Баффет отметил, что совершил ошибку и потерял деньги на инвестициях в авиакомпании, но подчеркнул, что их руководство проделало большую работу, чтобы бизнес выжил во время кризиса.

Инвестор заявил, что перспективы сферы перелетов для него сейчас неясны. "Я не знаю, будут ли люди через два или три года летать столько же, сколько в прошлом году", - приводит его слова газета The Financial Times.

Доли в четырех авиакомпаниях были приобретены в 2016 году. На конец 2019 года у Berkshire Hathaway было 11% акций Delta Air Lines, по 10% акций American Airlines и Southwest Airlines, а также 9% акций United Airlines. Однако в начале апреля стало известно, что доля холдинга в Delta Air Lines сократилась на 18%, а в Southwest Airlines - на 4%.

МинПром

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