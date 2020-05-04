Пандемия привела к закрытию 260 рудников По данным исследования, проведенного в конце апреля S&P Global Market Intelligence, с начала марта из-за эпидемии коронавируса приостановили работу 260 рудников и шахт в 33 странах мира.



Из них больше половины пришлось на четыре страны – ЮАР (54), США (42), Мексику (29) и Канаду (28).



В наибольшей степени карантин повлиял на мировой рынок урана. В этой отрасли, по данным Platts, закрылось 21 предприятие, из-за чего может быть потеряно до 11,8% от годовой добычи урановой руды. Это привело к подъему цен на уран.



На втором месте по нанесенному ущербу оказалась платина. Временное закрытие 12 предприятий, преимущественно, в ЮАР, может привести к сокращению мирового производства на 3,3%. В то же время, приостановка 100 серебряных рудников, по оценкам Platts, снизит годовую добычу этого металла только на 2,4%, а 51 медного – на 2,25%.



Также потери от коронавируса достигли около 2% годового производства молибдена и палладия и около 1% - цинка, золота и никеля. На рынках других металлов потери пока незначительные.



Как отмечает Platts, в конце апреля – начале мая горнодобывающие предприятия снова начали возвращаться к работе, но точно оценить потери можно будет только после завершения пандемии. Обстановка в отрасли остается неустойчивой. На некоторых предприятиях карантинный режим еще может усилиться.



МинПром



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