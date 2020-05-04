Карантин обвалил рынок новых автомобилей в апреле

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто или почти в 2 раза меньше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Ассоциация отмечает, что такой результат не является антирекордом, и четыре года назад и пять лет назад были месяца с более печальными результатами.
Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды.
ТОП-10 брендов апрельского рынка новых легковых автомобилей в версии 2020 года выглядит следующим образом: