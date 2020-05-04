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Карантин обвалил рынок новых автомобилей в апреле

04.05.20 09:30
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В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто или почти в 2 раза меньше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Ассоциация отмечает, что такой результат не является антирекордом, и четыре года назад и пять лет назад были месяца с более печальными результатами.

Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды.

ТОП-10 брендов апрельского рынка новых легковых автомобилей в версии 2020 года выглядит следующим образом:

RENAULT – 771 шт. (-31% к апрелю 2019 г.);
TOYOTA – 428 шт. (-56%);
KIA – 259 шт. (-59%);
BMW – 184 шт. (-11%);
SKODA – 180 шт. (-67%);
MERCEDES-BENZ – 177 шт. (+16%);
MAZDA – 173 шт. (-15%);
NISSAN – 133 шт. (-69%);
PEUGEOT – 131 шт. (-33%);
HYUNDAI – 121 шт. (-68%).

Самым продаваемым автомобилем месяца стал RENAULT Duster, 278 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

Всего за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

МинПром

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