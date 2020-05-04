За выходные цена электроэнергии для промышленности выросла на 46% В минувшие выходные цена электроэнергии для украинских промышленников выросла на 46% по сравнению с 25-26 апреля. Об этом написал народный депутат Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.



"На это повлияли два основных фактора – остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены, по которой "зеленая" электроэнергия продается на энергорынке", - сообщил Д.Кисилевский.



Нардеп также отметил, что в пятницу тарифный регулятор НКРЭКУ не афишируя принял решение, которое привело к резкому росту цены электроэнергии именно в выходные. "Так, цена на этих выходных подскочила на 46% относительно цены прошлых выходных. Если неделю назад средняя цена на РДН (ринок на добу наперед) за субботу – воскресенье была 886 грн за МВт-ч, то на этих выходных уже 1297 грн за МВт-ч", - написал он.



"Мы сейчас много слышим от правительства, что упало потребление электроэнергии, поэтому нужно останавливать какие-то энергоблоки. С такой тарифной политикой потребление гарантировано упадет еще, т.к. некому будет потреблять. Там, где производителей не добил коронавирус, добьет правительство и регулятор. Промышленные предприятия будут сокращать объемы производства и людей", - предостерегает Д.Кисилевский.



Нардеп также напомнил, что производство стали в Украине в апреле упало на 20% в сравнении с мартом (и на 27% относительно апреля 2019 г). Все металлургические заводы, которые являются крупными потребителями электроэнергии, сокращают производство. Некоторые предприятия уже уведомили сотрудников о сокращениях. Политика правительства привела к тому, что производить в Украине продукцию из металла становится менее выгодно, чем экспортировать руду.



Д.Кисилевский обратил внимание на тот факт, что во всем мире, когда падает потребление, то и цена падает. В Украине же при падении потребления наблюдается рост цен на электроэнергию.



"Как заместитель главы комитета экономического развития буду инициировать приглашение министра энергетики и главы НКРЕ на комитет, чтобы сообщить им о существовании в стране потребителей электроэнергии, о которых они, вероятно, не слышали, и получить ответы на актуальные вопросы", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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