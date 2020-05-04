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Американские меткомпании продолжают остановку предприятий

04.05.20 08:59 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская металлургическая корпорация U.S. Steel заявила о временной остановке доменной печи № 6 мощностью около 1,1 млн. т чугуна в год на комбинате Gary Works. Ранее о такой возможности сообщало агентство S&P Global Platts.

Таким образом, у корпорации остаются на ходу только три доменные печи из десяти – по одной на комбинатах Mon Valley, Gary и Granite City. Также U.S. Steel остановила два завода по производству труб и сократила добычу железной руды.

Корпорация сообщила о временном увольнении до 6,5 тыс. сотрудников из 27,5 тыс., которые числились в ней на начало текущего года. При этом до 2,7 тыс. рабочих мест может быть сокращено на постоянной основе. U.S. Steel заявляет, что проблемы со спросом на стальную продукцию в американской экономике начались еще до начала эпидемии коронавируса.

Компания Cleveland-Cliffs, в свою очередь, приняла решение о выведении из эксплуатации стана горячей прокатки мощностью более 3,2 млн. т в год на заводе AK Steel Dearborn в штате Мичиган, поставляющего, в основном, стальную продукцию для автопрома. Причем это закрытие имеет не временный, а постоянный характер.

Ранее на этом предприятии была остановлена одна из доменных печей. Но, как сообщает компания, она может вернуться в строй в случае улучшения рыночной конъюнктуры. На Dearborn пока продолжают работу одна доменная печь, одна слябовая МНЛЗ и линии по производству холоднокатаного проката и оцинкованной стали. Слябы с этого предприятия будут поставляться на комбинат AK Steel Middletown в штат Огайо, где продолжает работу стан горячей прокатки на 4,8 млн. т в год.

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), по состоянию на 25 апреля средняя загрузка мощностей в американской металлургической промышленности упала до 55,8% по сравнению с 81,7% в начале марта. В Европе производство стали в апреле тоже сократилось примерно на 50% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

При этом, как заявляет Томас Джибсон, генеральный директор AISI, Китай несмотря на эпидемию коронавируса даже немного увеличил выплавку стали в первом квартале. По его словам, борьба с избыточными производственными мощностями в глобальной металлургической отрасли становится сейчас как нельзя актуальной. Правда, следует отметить, что обвинения AISI против Китая в настоящее время выглядят беспочвенными, так как китайские компании сократили экспорт стальной продукции и увеличили ее импорт.

AISI также выступает за немедленное принятие мер по стимулированию спроса на стальную продукцию в США. В частности, Томас Джибсон предлагает федеральному правительству выделить штатам $50 млрд. на финансирование инфраструктурных проектов. Ранее средства на их реализацию поступали от акциза на бензин и сборов за пользование платными дорогами, но сейчас оба источника очень сильно оскудели.

МинПром

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