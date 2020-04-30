Минэнерго разработало план спасения энергосистемы Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды для вывода энергосистемы из кризиса планирует заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа".



Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды по итогам первого заседания Антикризисного энергетического штаба с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.



"Одним из ключевых наших вызовов, на котором надо было сосредоточить внимание еще в прошлом году, является стремительное неконтролируемое увеличение мощности возобновляемой энергетики в рамках устаревшей модели "зеленого" тарифа. К сожалению, время было утеряно, и за прошлый год такая мощность возросла почти втрое. Быстрый рост продолжился и в текущем году. Высокий «зеленый» тариф создает значительную финансовую нагрузку на рынок электрической энергии. Кроме того, это негарантированное производство, которое очень трудно регулировать системе", - подчеркнула и.о. министра О.Буславец.



По ее мнению, физическая разбалансированность энергетической отрасли возникла, в частности, из-за уменьшения потребления электроэнергии с октября прошлого года в результате теплой зимы и карантинных мер; импорта электроэнергии из Беларуси и России, поставки из которой составляли примерно 5 млрд грн; накопления на складах шахт и ТЭС чрезмерного количества угля, на который нет спроса; роста генерации из ВИЭ с гарантированным графиком производства электроэнергии, что создает значительные риски для работы энергетической системы.



Финансовая разбалансированность возникла из-за избыточного объема электроэнергии и искусственных административных ограничений, что исказило ценообразование на рынке электроэнергии и привело к убыточной работе энергогенерирующих предприятий.



В итоге это привело к тому, что ГП "Гарантированный покупатель" задолжало предприятием по ВИЭ 7,5 млрд грн, Энергоатома - 4 млрд грн. В свою очередь, "Гарантированный покупатель" и АЭС не получили от "Укрэнерго" 11,1 млрд грн, а "Укрэнерго" от потребителей и электропоставщиков - 5,3 млрд грн.



При этом ТЭС последние 6 месяцев закончили с убытками 3,1 млрд грн, а гидроэлектростанции не получили от "Укрэнерго" и "Гарантированного покупателя" 650 млн гривень.



Чтобы исправить ситуацию, Министерство энергетики и защиты окружающей среды уже утвердило новый Прогнозный баланс электрической энергии на 2020 год и разработало ряд дальнейших шагов.



Речь идет об инициированных Минэкоэнерго заключениях меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановке строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переходе на конкурентную систему поддержку (аукционы).



МинПром



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