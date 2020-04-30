Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минэнерго разработало план спасения энергосистемы Украины

30.04.20 17:57 , Укринформ
печать
размер текста:

Министерство энергетики и защиты окружающей среды для вывода энергосистемы из кризиса планирует заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды по итогам первого заседания Антикризисного энергетического штаба с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

"Одним из ключевых наших вызовов, на котором надо было сосредоточить внимание еще в прошлом году, является стремительное неконтролируемое увеличение мощности возобновляемой энергетики в рамках устаревшей модели "зеленого" тарифа. К сожалению, время было утеряно, и за прошлый год такая мощность возросла почти втрое. Быстрый рост продолжился и в текущем году. Высокий «зеленый» тариф создает значительную финансовую нагрузку на рынок электрической энергии. Кроме того, это негарантированное производство, которое очень трудно регулировать системе", - подчеркнула и.о. министра О.Буславец.

По ее мнению, физическая разбалансированность энергетической отрасли возникла, в частности, из-за уменьшения потребления электроэнергии с октября прошлого года в результате теплой зимы и карантинных мер; импорта электроэнергии из Беларуси и России, поставки из которой составляли примерно 5 млрд грн; накопления на складах шахт и ТЭС чрезмерного количества угля, на который нет спроса; роста генерации из ВИЭ с гарантированным графиком производства электроэнергии, что создает значительные риски для работы энергетической системы.

Финансовая разбалансированность возникла из-за избыточного объема электроэнергии и искусственных административных ограничений, что исказило ценообразование на рынке электроэнергии и привело к убыточной работе энергогенерирующих предприятий.

В итоге это привело к тому, что ГП "Гарантированный покупатель" задолжало предприятием по ВИЭ 7,5 млрд грн, Энергоатома - 4 млрд грн. В свою очередь, "Гарантированный покупатель" и АЭС не получили от "Укрэнерго" 11,1 млрд грн, а "Укрэнерго" от потребителей и электропоставщиков - 5,3 млрд грн.

При этом ТЭС последние 6 месяцев закончили с убытками 3,1 млрд грн, а гидроэлектростанции не получили от "Укрэнерго" и "Гарантированного покупателя" 650 млн гривень.

Чтобы исправить ситуацию, Министерство энергетики и защиты окружающей среды уже утвердило новый Прогнозный баланс электрической энергии на 2020 год и разработало ряд дальнейших шагов.

Речь идет об инициированных Минэкоэнерго заключениях меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановке строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переходе на конкурентную систему поддержку (аукционы).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:35
Коронавирус не помешает передаче украинских портов в концессию
17:19
Рада продлила льготы для бизнеса
16:53
Пандемия привела к беспрецедентному спаду в экономике Европы
16:38
Саакашвили пока не станет вице-премьером в Украине
16:17
Украина обеспечит Польшу газом в случае его непоставок Газпромом
15:56
А-Проперти закрыла сделку по покупке Эльги
15:45
Депутаты рассмотрят антиколомойский закон в ускоренном порядке
15:30
Рада приняла закон о погашении долгов Энергорынка посредством ОВГЗ
15:21
Ferrexpo оказала помощь детской больнице Полтавы
14:48
Эксперты прогнозируют резкое падение спроса на энергоносители
14:34
ММК им Ильича проводит замену оборудования в теплосиловом цехе
14:23
Профильный комитет Рады завернул программу Шмыгаля из-за игнорирования проблем промышленности
14:12
Кабмин хочет отказаться от строительства новых солнечных и ветровых станций
14:03
Газпром ожидает падения экспортной выручки на 20 млрд долл.
13:45
Николаевский глиноземный завод заявил об остановке производства
13:29
ВВП еврозоны рухнул ниже, чем ожидалось
13:15
В Китае построят новые мощности по выпуску проката
12:59
Для Газпрома нет смысла продлевать транзит газа через Украину – глава ГТС
12:45
НЛМК намерен выплатить дивиденды несмотря на снижение выручки
12:41
На дорогах Украины установят 270 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
29.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!