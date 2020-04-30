Коронавирус не помешает передаче украинских портов в концессию Несмотря на усложнение логистических процессов во всем мире, вызванных пандемией COVID-19, процесс передачи украинских морских портов в концессию продолжается. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщается на сайте МИУ.



"Концессия остается основным путем модернизации и дальнейшего развития украинских морских портов и не только. Концессионные договоры обязательно будут заключены, подготовка продолжается", - сказал В.Криклий.



По данным Мининфраструктуры, 29 апреля в онлайн-формате состоялось второе заседание Рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора относительно проекта в порту "Ольвия", участники которого рассматривают вторую редакцию изменений в документ.



Договором предусматривается, что в развитие морского порта "Ольвия" будет инвестировано 3,4 млрд грн.



Как заметили в МИУ, Министерство инфраструктуры добилось пересмотра решения Шестого апелляционного суда г.Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса в Херсонском порту и его победителя.



"Суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Однако, чтобы окончательно снять все ограничения, провести переговоры и заключить договор, необходимо решение Верховного Суда Украины. Со своей стороны, мы прилагаем все усилия для поддержки и защиты каждого нашего инвестора и каждой концессии", - добавил В.Криклий.



Рассмотрение дела Верховным Судом ожидается в начале мая.



МинПром



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