Пандемия привела к беспрецедентному спаду в экономике Европы Европейскую экономику ждет беспрецедентный спад в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.



Согласно прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться на 5-12% в 2020 году. Глубина спада, по словам К.Лагард, будет зависеть от продолжительности локдаунов, действующих в государствах еврозоны с целью ограничения распространения коронавируса.



Резкое падение, как прогнозирует ЕЦБ, ждет экономику еврозоны во II квартале этого года. При наихудшем сценарии ВВП еврозоны может упасть на 15%, отметила К.Лагард. Европейская экономика начнет восстанавливаться после "коронавирусного" кризиса в 2021 году, также заявила она.



Глава ЕЦБ также заявила, что европейский Центробанк готов продлевать объявленную в марте программу выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) столько, сколько потребуется. По ее словам, программа выкупа активов PEPP - лучший инструмент в условиях нынешнего кризиса. К.Лагард добавила, что эта программа может быть продлена на 2021 год.



Ранее в четверг стало известно, что ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями большинства экспертов.



МинПром



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