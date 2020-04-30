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Саакашвили пока не станет вице-премьером в Украине

30.04.20 16:38 , Интерфакс-Украина
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Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Голосов за его кандидатуру хватает, но Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность. Какая - я не могу сказать, потому что это инициатива президента", - сказал Д.Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" добавил, что если кандидатуру М.Саакашвили таки предложат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.

"У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели", - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины.

МинПром

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