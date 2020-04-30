Украина обеспечит Польшу газом в случае его непоставок Газпромом Госкомпания "Оператор ГТС Украины" готова обеспечить транзит газа в Польшу из Словакии, а также поставки газа из украинских подземных хранилищ (ПХГ) в случае прекращения с 18 мая поставок газа из России по газопроводу "Ямал". Об этом сообщил глава госкомпании Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.



"С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации, по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины в режиме #shorthaul (транзит на короткое расстояние), а также поставки из ПХГ Украины в Польшу. Данные поставки подтвердили возможность полностью обеспечить необходимым ресурсом Польшу в случае прекращения/сокращения поставок из РФ", - написал С.Макогон.



Он напомнил, что 18 мая заканчивается транзитный контракт Польша-РФ по газопроводу "Ямал" (33 млрд куб. м).



О достижении финальных договоренностей пока не известно.



МинПром



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