|
Украина обеспечит Польшу газом в случае его непоставок Газпромом
30.04.20 16:17 , Бизнес Цензор
печать
Госкомпания "Оператор ГТС Украины" готова обеспечить транзит газа в Польшу из Словакии, а также поставки газа из украинских подземных хранилищ (ПХГ) в случае прекращения с 18 мая поставок газа из России по газопроводу "Ямал". Об этом сообщил глава госкомпании Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
29.04.20