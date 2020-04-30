А-Проперти закрыла сделку по покупке Эльги Компания А-Проперти бизнесмена Альберта Авдоляна закрыла сделку покупки Эльгинского проекта у горно-металлургической группы Мечел, рассчитавшись с продавцом, говорится в сообщении покупателя.



"Право собственности перешло А-Проперти. Сейчас оформляется прекращение полномочий управляющей компании Мечел и передача прав управлений новой компании ООО Управляющая компания Эльга Уголь, которую возглавил Александр Исаев", - говорится в сообщении.



Мечел продал Авдоляну 51% в Эльгинском проекте, одном из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, за 89 миллиардов рублей в обмен на реструктуризацию долга российскими кредиторами - ВТБ и Газпромбанком. Полученные за проект деньги компания должна направить на погашение долга перед этими банками пропорционально их долям в портфеле.



А-Проперти ранее также выкупила 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка за 45 миллиардов рублей и погасила долг Мечела перед корпорацией ВЭБ на сумму $107 миллионов.



После закрытия сделки долговая нагрузка Мечела должна снизиться на 145 миллиардов рублей, а реструктурированный на 10 лет долг перед ВТБ и Газпромбанком составит 237 миллиардов рублей.



На покупку Эльги Авдоляну потребовалось с учетом погашения долга перед ВЭБом 142 миллиарда рублей, А-Проперти сообщала, что для финансирования использованы средства акционеров и заем консорциума российских банков.



МинПром



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