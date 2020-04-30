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Рада приняла закон о погашении долгов Энергорынка посредством ОВГЗ

30.04.20 15:30 , Бизнес Цензор
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Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2386 в первом чтении проголосовали 258 народных депутатов.

Целью принятия законопроекта в пояснительной записке указано полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии Украины.

Согласно пояснительной записке к документу по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляла 30,9 млрд грн. В то же время кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляла 28,1 млрд грн.

При этом 42% задолженности перед ГП "Энергорынок" приходится ГП "Региональные электрические сети", которое поставляет электрическую энергию государственным угледобывающим предприятиям. В свою очередь 42% долга "Энергорынка" приходится на ГП НАЭК "Энергоатом".

Законопроектом предложено списать долги государственных шахт за электроэнергию, а также долги "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

В итоге остатки долгов "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.

При этом на сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

МинПром

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