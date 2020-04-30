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Ferrexpo оказала помощь детской больнице Полтавы

30.04.20 15:21
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Вчера, 29 апреля 2020 года, ФК "Ворскла" передал партию помощи от компании Ferrexpo для КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы передали более 40 наименований медицинских товаров, среди которых – средства индивидуальной защиты (перчатки, халаты, очки, щитки и др), а также необходимые каждый день расходные материалы (капельницы, системы переливания крови и др). Мы находимся на постоянной связи с медицинскими учреждениями Полтавы и поэтапно закрываем оперативные потребности и целевые запросы", - отметили в компании.

По словам Елены Ананевич, заведующей отделением раннего детства КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета", сейчас в Украине все медицинские работники нуждаются в помощи, чтоб продолжать борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. "Мы очень признательны компании Ferrexpo за полученные товары медицинского назначения, которые помогут нам работать, а пациентам - выздоравливать", - добавила она.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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