Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ММК им Ильича проводит замену оборудования в теплосиловом цехе

30.04.20 14:34
печать
размер текста:

На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича с помощью энергосервисной компании YASNO Efficiency началась замена устаревшего оборудования в теплосиловом цехе. Это позволит комбинату экономить до 13 млн грн в год за счет повышения на 20% энергоэффективности компрессорного оборудования, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, основной причиной перерасхода электроэнергии в теплосиловом цехе ММКИ было использование устаревших компрессоров с низким коэффициентом полезного действия (КПД) и без автоматизации.

На первом этапе реализации проекта компания YASNO Efficiency демонтировала устаревшее оборудование, закупила и установила две энергоэффективные центробежные установки производства фирмы IHI-DALGAKIRAN. Новое оборудование оснащено улучшенной системой охлаждения и регулирования производства на каждом компрессоре. Оборудование подключено к существующей системе и уже функционирует.

"Регулярный анализ работы всех систем позволяет своевременно выявлять отклонения, выполнять анализ и разрабатывать действенные мероприятия по дополнительной экономии энергоресурсов. В итоге только благодаря энергомодернизации мы ожидаем уменьшение затрат ресурсов на 20% до 8220 тыс. кВт∙ч в год и сокращение выбросов более чем на 7 тыс. т СО2 в год", – рассказал директор ММКИ Тарас Шевченко.

"Новые компрессора повысят эффективность производства сжатого воздуха. Данный проект мы выполняем на условиях энергосервиса: инвестируем в проект собственные средства, выполняем его под ключ и гарантируем определенный уровень экономии энергоресурсов и обеспечиваем обслуживание оборудования", – отметил директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:30
Рада приняла закон о погашении долгов Энергорынка посредством ОВГЗ
15:21
Ferrexpo оказала помощь детской больнице Полтавы
14:48
Эксперты прогнозируют резкое падение спроса на энергоносители
14:23
Профильный комитет Рады завернул программу Шмыгаля из-за игнорирования проблем промышленности
14:12
Кабмин хочет отказаться от строительства новых солнечных и ветровых станций
14:03
Газпром ожидает падения экспортной выручки на 20 млрд долл.
13:45
Николаевский глиноземный завод заявил об остановке производства
13:29
ВВП еврозоны рухнул ниже, чем ожидалось
13:15
В Китае построят новые мощности по выпуску проката
12:59
Для Газпрома нет смысла продлевать транзит газа через Украину – глава ГТС
12:45
НЛМК намерен выплатить дивиденды несмотря на снижение выручки
12:41
На дорогах Украины установят 270 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
12:27
Индийские алюминиевые компании просят помощи у государства
12:09
Газпром пошел на уступки PGNiG по цене на газ
12:02
Китайские заводы столкнулись с обвалом экспортных заказов
11:56
Норвегия сокращает добычу нефти впервые с 2002 года
11:54
Ferrexpo передала очередную партию помощи больницам Горишних Плавней
11:45
Украинским заробитчанам позволили улететь в Лондон
11:38
Японская металлургия потеряла 25% производства
11:26
Власть должна оперативно отреагировать на энергокризис — Шмыгаль
29.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!