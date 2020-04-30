ММК им Ильича проводит замену оборудования в теплосиловом цехе На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича с помощью энергосервисной компании YASNO Efficiency началась замена устаревшего оборудования в теплосиловом цехе. Это позволит комбинату экономить до 13 млн грн в год за счет повышения на 20% энергоэффективности компрессорного оборудования, сообщает пресс-служба компании.



Как отмечается, основной причиной перерасхода электроэнергии в теплосиловом цехе ММКИ было использование устаревших компрессоров с низким коэффициентом полезного действия (КПД) и без автоматизации.



На первом этапе реализации проекта компания YASNO Efficiency демонтировала устаревшее оборудование, закупила и установила две энергоэффективные центробежные установки производства фирмы IHI-DALGAKIRAN. Новое оборудование оснащено улучшенной системой охлаждения и регулирования производства на каждом компрессоре. Оборудование подключено к существующей системе и уже функционирует.



"Регулярный анализ работы всех систем позволяет своевременно выявлять отклонения, выполнять анализ и разрабатывать действенные мероприятия по дополнительной экономии энергоресурсов. В итоге только благодаря энергомодернизации мы ожидаем уменьшение затрат ресурсов на 20% до 8220 тыс. кВт∙ч в год и сокращение выбросов более чем на 7 тыс. т СО2 в год", – рассказал директор ММКИ Тарас Шевченко.



"Новые компрессора повысят эффективность производства сжатого воздуха. Данный проект мы выполняем на условиях энергосервиса: инвестируем в проект собственные средства, выполняем его под ключ и гарантируем определенный уровень экономии энергоресурсов и обеспечиваем обслуживание оборудования", – отметил директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.



МинПром



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