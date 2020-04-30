Профильный комитет Рады завернул программу Шмыгаля из-за игнорирования проблем промышленности Комитет Верховной Рады по экономическому развитию принял решение отправить на доработку проект постановления о программе деятельности Кабинета министров Украины по причине отсутствия в ней положений по развитию украинской промышленности.



В своем выступлении заместитель главы комитета народный депутат Дмитрий Кисилевский напомнил, что пренебрежение и игнорирование ключевой сферы экономики, в которой работает 2,5 миллиона украинцев, и длительный спад промышленности стали одной из причин отставки предыдущего правительства.



"Я пытался найти промышленный блок Вашей программы. К сожалению, то, что я прочитал, больше похоже на каталог слоганов и лозунгов", - сказал Д.Кисилевский, обращаясь к премьер-министру Денису Шмыгалю после представления программы деятельности Кабмина.



Замглавы профильного парламентского комитета отметил, что в предложенной к утверждению программе деятельности Кабмина все что имеет отношение к промышленности касается электроэнергетики. При этом Д.Кисилевский обратил внимание на ряд негативных шагов со стороны власти, которые уже привели к резкому удорожанию электроэнергии для промышленных потребителей.



В частности ранее власти не отреагировали на действия государственного "Энергоатома", который в конце марта - начале апреля перестал выполнять возложенные на него Кабмином ПСО и вышел на рынок с максимальной ценой, чем спровоцировал рост цен для потребителей на 35%.



"Прикрываясь лозунгами о торговле с агрессором, вы запретили импорт электроэнергии, который в самые высокие периоды не превышал 2-3%, и хоть как-то сдерживал аппетиты частного энергомонополиста. Вы ограничили импорт угля, но и это не помогло. Частный монополист взялся Вас шантажировать простоями шахт. Кстати, эта компания за 5 лет заработала почти 4,7 млрд долл EBITDA за помощью Роттердама и других чудес украинской энергетики. И вы решили пойти дальше. Вы остановили атомные блоки. Источник дешевой энергии. И запустили дополнительные мощности на тепловых станциях, чья электроэнергия вдвое, а то и втрое дороже", - сказал Д.Кисилевский.



Нардеп отметил, что в последние дни стоимость электроэнергии для украинских промпотребителей выросла на 20-25% и является на сегодняшний день самой высокой в Европе. В частности в Украине она составляет 52 евро/МВт.ч, Польше 35 евро/МВт.ч, Румынии 25 евро /МВт.ч, Венгрии 25 евро/МВт.ч, Словакии 20 евро/МВт.ч.



Д.Кисилевский выразил уверенность что такая политика очень скоро даст свои результаты в виде массовых сокращений. "И это будут не "телевизионные" сокращение монополиста с EBITDA в миллиард долларов в год. Это будут реальные сокращения работников промышленных предприятий", - резюмировал он.



Также Д.Кисилевский призвал Д.Шмыгаля в доработанном проекте программы правительства дать четкий ответ на вопрос, в чем именно заключается промышленная политика Кабмина. А также с тем, какие факторы являются определяющими для украинской промышленности, и что собирается делать правительство для их формирования.



МинПром



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