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Эксперты прогнозируют резкое падение спроса на энергоносители

30.04.20 14:48 , Коммерсант
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Пандемия коронавируса COVID-19 стала самым большим шоком для энергетического рынка за последние 70 лет, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Спрос уже снизился почти на все виды энергоносителей, и падение в 2020 году продолжится.

По прогнозу МЭА, спрос на энергоносители упадет на 6% — это в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. Больше всего спрос снизится в развитых странах: в США — на 9%, в Евросоюзе — на 11%. Сильнее всего упадет спрос на уголь — на 8%, на газ — на 5%. При этом падение спроса приведет к рекордному снижению выбросов углекислого газа (СО2) на 8%.

Однако, в связи с ограничениями вырос спрос на альтернативные (возобновляемые) источники энергии — ветер, солнце, гидро- и атомную энергетику, говорится в докладе. В 2020 году их доля в выработке электроэнергии может достигнуть 40%.

Окончательный эффект от пандемии коронавируса можно будет оценить после того, как страны снимут ограничения, отметили в МЭА.

На фоне COVID-19 в том числе упал спрос на нефть. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, но несмотря на это цены на нефть продолжали падать. 20 апреля цена американской нефти WTI впервые в истории упала до отрицательных значений. По подсчетам аналитиков Argus, доходы российских нефтяных компаний в 2020 году могут упасть на 18–20 млрд долл.

МинПром

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