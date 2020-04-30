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Кабмин хочет отказаться от строительства новых солнечных и ветровых станций

30.04.20 14:12 , Бизнес Цензор
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Правительственный Антикризисный энергетический штаб одобрил ряд шагов для преодоления кризисной ситуации в энергетической отрасли. Об этом и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила на своей странице в сети Facebook по итогам первого заседания Штаба.

По словам главы министерства, одобренный на заседании правительственного штаба план предполагает шесть первоочередных шагов:

заключить меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", приостановить строительство новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и перейти на систему аукционов;

предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов, чтобы повысить гибкость энергосистемы и увеличить, в том числе, долю генерации атомными станциями;

пересмотреть топливный баланс Украины на основе обновленного баланса электрической энергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Топливный баланс планируется рассчитывать на 2-5 лет, чтобы можно было разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли;

устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытков из-за искаженных цен,

усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения;

принять три законопроекта, которые позволят погасить 12 млрд грн задолженности перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго" перед ВИЭ и АЭС, а также направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков;

предоставить гарантии возврата инвестиций для строительства маневренных мощностей.

По словам О.Буславец, основными проблемами в нынешнем состоянии энергетики является уменьшение потребления электроэнергии, низкий спрос на уголь, из-за чего заполнены склады шахт и ТЭС.

МинПром

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