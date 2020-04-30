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Газпром ожидает падения экспортной выручки на 20 млрд долл.

30.04.20 14:03 , РБК
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Российский "Газпром" ожидает сокращения экспорта газа в 2020 году и резкого падения цен, в итоге экспортная выручка компании снизиться вдвое.

Об этом сообщил руководитель финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников во время телефонной конференции с инвесторами, передает РБК.

По словам топ-менеджера, "Газпром" ожидает сокращения экспорта газа в 2020 году на 16,4% – с 199,2 млрд до 166,6 млрд куб. м. При этом средняя цена газа упадет на 37% – с 210,6 до 133 долл. за тыс. куб. м. Точного прогноза экспортной выручки топ-менеджер не раскрыл.

Начальник департамента анализа "Газпром экспорта" Андрей Зотов уточнил, что цны на газ в Европе к лету могут снизиться до 70 долл. за тыс. куб. м, но к зиме – вырасти на 50-60 долл. (до 120-130 долл.) за тыс. куб. м.

По оценке старшого директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, при реализации этих сценариев выручка "Газпрома" от экспорта упадет в два раза.

Так, в 2019 году выручка "Газпрома" от продажи газа за рубеж составила около 42 млрд долл., а в случае реализации прогноза топ-менеджера "Газпрома" упадет до 22 млрд долл. При этом в несколько раз упадет рентабельность экспортных операций – EBITDA может упасть в четыре-пять раз.

МинПром

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