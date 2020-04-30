В Китае построят новые мощности по выпуску проката Китайская металлургическая компания Fujian Dadonghai Steel утвердила проект строительства нового предприятия по выпуску высококачественного горячекатаного проката, которое должно заменить выводимые из эксплуатации устаревшие мощности.



В настоящее время завод Fujian Dadonghai Steel оснащен двумя доменными печами объемом по 450 куб. м, одним 45-тонным и двумя 50-тонными конвертерами. Это позволяет производить до 1,1 млн т чугуна и 2,2 млн т стали в год.



В рамках нового проекта компания построит три доменные печи объемом 1200-1260 куб. м и 130-тонный конвертер. Это позволит довести объем выплавки стали до 3,66 млн т в год.



Чтобы получить разрешение на увеличение производственных мощностей, Fujian Dadonghai Steel приобрела квоты на выпуск 4,13 млн т чугуна и 1,53 млн т стали у компаний, которые закрывают свои старые доменные печи и конвертеры, но не создают вместо них новых.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



