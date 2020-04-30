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В Китае построят новые мощности по выпуску проката

30.04.20 13:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская металлургическая компания Fujian Dadonghai Steel утвердила проект строительства нового предприятия по выпуску высококачественного горячекатаного проката, которое должно заменить выводимые из эксплуатации устаревшие мощности.

В настоящее время завод Fujian Dadonghai Steel оснащен двумя доменными печами объемом по 450 куб. м, одним 45-тонным и двумя 50-тонными конвертерами. Это позволяет производить до 1,1 млн т чугуна и 2,2 млн т стали в год.

В рамках нового проекта компания построит три доменные печи объемом 1200-1260 куб. м и 130-тонный конвертер. Это позволит довести объем выплавки стали до 3,66 млн т в год.

Чтобы получить разрешение на увеличение производственных мощностей, Fujian Dadonghai Steel приобрела квоты на выпуск 4,13 млн т чугуна и 1,53 млн т стали у компаний, которые закрывают свои старые доменные печи и конвертеры, но не создают вместо них новых.

МинПром

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