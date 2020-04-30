Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Для Газпрома нет смысла продлевать транзит газа через Украину – глава ГТС

30.04.20 12:59 , РБК
печать
размер текста:

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года. Также он отметил, что украинская сторона готова к сценарию "нулевого" транзита. Об этом он рассказал в интервью РБК.

С.Макогон отметил, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" в начале года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м, запуск второй нитки "отсечет" еще 15 млрд куб. м, а завершение "Северного потока-2" - приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.

"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток-2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные", - объясняет глава Оператора газотранспортной системы Украины, отмечая, что Украина приложит усилия, чтобы строительство не было окончено, т.к как этот проект имеет явный политический характер.

"Если отложить в сторону все политические моменты, то и "Газпрому", и Европе выгодно использовать мощности украинской ГТС и ПХГ. У нас гибкая система, которая может оперативно реагировать на изменения спроса в Европе и в течении нескольких часов начать поставку дополнительных объемов газа в ЕС.

Ни "Северный поток", ни "Турецкий поток" не смогут обеспечить такую гибкость, т.к рассчитаны исключительно на прокачку стабильных объемов газа", - заявил С.Макогон.

По его словам, в итоге украинская ГТС будет полностью переориентирована только на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".

"Мы готовы к сценарию "нулевого транзита" и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий. Больше всего пострадает европейский потребитель", - резюмировал С.Макогон.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:45
Николаевский глиноземный завод заявил об остановке производства
13:29
ВВП еврозоны рухнул ниже, чем ожидалось
13:15
В Китае построят новые мощности по выпуску проката
12:45
НЛМК намерен выплатить дивиденды несмотря на снижение выручки
12:41
На дорогах Украины установят 270 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
12:27
Индийские алюминиевые компании просят помощи у государства
12:09
Газпром пошел на уступки PGNiG по цене на газ
12:02
Китайские заводы столкнулись с обвалом экспортных заказов
11:56
Норвегия сокращает добычу нефти впервые с 2002 года
11:54
Ferrexpo передала очередную партию помощи больницам Горишних Плавней
11:45
Украинским заробитчанам позволили улететь в Лондон
11:38
Японская металлургия потеряла 25% производства
11:26
Власть должна оперативно отреагировать на энергокризис — Шмыгаль
11:12
Все меткомпании Италии работают только с 50-процентной загрузкой
11:01
Руководители Укрзализныци не обижены зарплатой и бонусами
10:58
Boeing снижает выпуск самолетов и увольняет сотрудников
10:43
Vale нарастила добычу руды в Бразилии, но снизила ее продажи
10:17
Иран запустил крупнейший в стране алюминиевый завод
09:51
Morgan Stanley ожидает восстановления спроса на нефть к концу 2021 года
09:48
Nucor откладывает реализацию двух крупных инвестпроектов
29.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!