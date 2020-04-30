Для Газпрома нет смысла продлевать транзит газа через Украину – глава ГТС Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года. Также он отметил, что украинская сторона готова к сценарию "нулевого" транзита. Об этом он рассказал в интервью РБК.



С.Макогон отметил, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" в начале года украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м, запуск второй нитки "отсечет" еще 15 млрд куб. м, а завершение "Северного потока-2" - приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м.



"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток-2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные", - объясняет глава Оператора газотранспортной системы Украины, отмечая, что Украина приложит усилия, чтобы строительство не было окончено, т.к как этот проект имеет явный политический характер.



"Если отложить в сторону все политические моменты, то и "Газпрому", и Европе выгодно использовать мощности украинской ГТС и ПХГ. У нас гибкая система, которая может оперативно реагировать на изменения спроса в Европе и в течении нескольких часов начать поставку дополнительных объемов газа в ЕС.



Ни "Северный поток", ни "Турецкий поток" не смогут обеспечить такую гибкость, т.к рассчитаны исключительно на прокачку стабильных объемов газа", - заявил С.Макогон.



По его словам, в итоге украинская ГТС будет полностью переориентирована только на внутреннюю транспортировку, после чего Европа будет полностью зависеть от поставок газа через газопроводы "Газпрома".



"Мы готовы к сценарию "нулевого транзита" и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий. Больше всего пострадает европейский потребитель", - резюмировал С.Макогон.



МинПром

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