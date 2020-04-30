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НЛМК намерен выплатить дивиденды несмотря на снижение выручки

30.04.20 12:45
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Крупнейший в РФ сталепроизводитель НЛМК сократил прибыль и выручку в первом квартале в годовом сравнении, не откажется от дивидендов, но снизит капзатраты на 2020 год, передает Reuters.

НЛМК сообщила о снижении выручки на 14% в первом квартале в годовом сравнении до 2,5 млрд. К предыдущему квараталу она выросла на 6%, несмотря на замедление спроса на сталь на глобальных рынках в связи с эпидемией коронавируса.

Показатель EBITDA упал на 15% год к году, вырос на 24% к предыдущем кварталу до 594 млн долл, рентабельность составила 24%. Чистая прибыль снизилась на 24% год к году, увеличившись на 45% в квартальном сравнении до 289 млн долл.

НЛМК сократил прогноз капитальных вложений на текущий год из-за пандемии коронавируса до $0,9-0,95 миллиарда с $1,1-1,2 миллиарда на фоне отсрочки ряда проектов и девальвации рубля.

Совет директоров НЛМК рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за первый квартал в размере 3,21 рубля на одну акцию, что эквивалентно 75% свободного денежного потока.

Ранее НЛМК отозвал рекомендацию дивидендов за 4 квартал из-за неблагоприятной ситуации на рынках, снизив ее до 3,12 рубля. на акцию с 5,16 рубля.

МинПром

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