Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На дорогах Украины установят 270 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

30.04.20 12:41 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

В Украине планируют установить 270 комплексов автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

Пока запуск системы автоматической фотовидеофиксации переносится из-за карантина, вызванного пандемией COVID-19. Ранее запуск был запланирован на начало мая.

"Ожидаем завершения карантина, чтобы система заработала", - прокомментировал ситуацию министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Для первого этапа запуска проекта с целью оперативного выявления административных правонарушений на дорогах в Киевской области уже установлено 25 комплексов автоматической фиксации. Еще 20 камер работают в Киеве.

Эти комплексы были размещены в местах концентрации ДТП. По предложению "Укравтодора", 5 комплексов будут установлены во Львовской области до 1 июня.

"Всего в планах до конца года приобрести еще 220 таких комплексов, следовательно, в целом количество комплексов составит 270", - говорится в сообщении.

Пилотный проект системы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения был презентован 12 марта.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:45
Николаевский глиноземный завод заявил об остановке производства
13:29
ВВП еврозоны рухнул ниже, чем ожидалось
13:15
В Китае построят новые мощности по выпуску проката
12:59
Для Газпрома нет смысла продлевать транзит газа через Украину – глава ГТС
12:45
НЛМК намерен выплатить дивиденды несмотря на снижение выручки
12:27
Индийские алюминиевые компании просят помощи у государства
12:09
Газпром пошел на уступки PGNiG по цене на газ
12:02
Китайские заводы столкнулись с обвалом экспортных заказов
11:56
Норвегия сокращает добычу нефти впервые с 2002 года
11:54
Ferrexpo передала очередную партию помощи больницам Горишних Плавней
11:45
Украинским заробитчанам позволили улететь в Лондон
11:38
Японская металлургия потеряла 25% производства
11:26
Власть должна оперативно отреагировать на энергокризис — Шмыгаль
11:12
Все меткомпании Италии работают только с 50-процентной загрузкой
11:01
Руководители Укрзализныци не обижены зарплатой и бонусами
10:58
Boeing снижает выпуск самолетов и увольняет сотрудников
10:43
Vale нарастила добычу руды в Бразилии, но снизила ее продажи
10:17
Иран запустил крупнейший в стране алюминиевый завод
09:51
Morgan Stanley ожидает восстановления спроса на нефть к концу 2021 года
09:48
Nucor откладывает реализацию двух крупных инвестпроектов
29.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!