На дорогах Украины установят 270 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД В Украине планируют установить 270 комплексов автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.



Пока запуск системы автоматической фотовидеофиксации переносится из-за карантина, вызванного пандемией COVID-19. Ранее запуск был запланирован на начало мая.



"Ожидаем завершения карантина, чтобы система заработала", - прокомментировал ситуацию министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Для первого этапа запуска проекта с целью оперативного выявления административных правонарушений на дорогах в Киевской области уже установлено 25 комплексов автоматической фиксации. Еще 20 камер работают в Киеве.



Эти комплексы были размещены в местах концентрации ДТП. По предложению "Укравтодора", 5 комплексов будут установлены во Львовской области до 1 июня.



"Всего в планах до конца года приобрести еще 220 таких комплексов, следовательно, в целом количество комплексов составит 270", - говорится в сообщении.



Пилотный проект системы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения был презентован 12 марта.



МинПром



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