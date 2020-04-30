Китайские заводы столкнулись с обвалом экспортных заказов Китайские заводы столкнулись с обвалом экспортных заказов в апреле, показали данные в четверг, указав на то, что полноценного восстановления в ближайшее время ждать не стоит, так как пандемия коронавируса парализовала значительные сегменты мировой экономики, передает Reuters.



Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая снизился до 50,8 в апреле с 52 в марте, но остался выше нейтральной отметки в 50 пунктов, которая отделяет рост от спада, сообщило Национальное бюро статистики в четверг.



Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс PMI составит 51 пункт.



При этом субиндекс экспортных заказов крупнейшего в мире экспортера упал до 33,5 в апреле с 46,4 в марте, а заказы для некоторых заводов были отменены после возобновления их работы, сказал Чжао Цинге, старший специалист по статистике в НБС.



“Исследование показало, что до 57,7% опрошенных заводов сообщили о недостатке заказов. Некоторые сказали, что спрос на рынке слабый, продажа продукции затруднена, и потребуется время, чтобы заказы вновь вернулись”, - сказал Чжао.



Это привело к замедлению темпов роста производства в апреле.



Занятость укрепилась второй месяц подряд, но темпы роста снизились до 50,2 с 50,9 в марте.



В секторе услуг, на который приходится 60% ВВП Китая, также наблюдался рост активности: официальный индекс PMI в непроизодственном секторе вырос до 53,2 в апреле с 52,3 в марте, показал отдельный опрос НБС.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



