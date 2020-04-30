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Ferrexpo передала очередную партию помощи больницам Горишних Плавней

30.04.20 11:54
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Учреждения охраны здоровья города Горишни Плавни получили очередную партию помощи от компании Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вчера медицинские учреждения Горишних Плавней получили помощь от Компании Ferrexpo. В рамках этой партии были переданы средства индивидуальной защиты и расходные материалы, необходимые медиками ежедневно. Мы благодарны Феррекспо за оказание весомой и своевременной помощи нашему городу", - отметил Дмитрий Быков, градоначальник г. Горишни Плавни.

Медикам передали одноразовые защитные комбинезоны, халаты, перчатки, антисептики, защитные щитки и очки, а также расходные материалы такие как шприцы, системы переливания крови и др. на общую сумму более 630 тыс. гривен.

Компания Ferrexpo практически каждую неделю осуществляет поставки необходимых медицинских товаров медучреждениям в рамках программы помощи по борьбе с COVID-19. Необходимые товары для медиков закупаются исходя из первоочередных потребностей больниц и целевых запросов.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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