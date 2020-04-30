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Украинским заробитчанам позволили улететь в Лондон

30.04.20 11:45 , Бизнес Цензор
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Госавиаслужба позволила выполнить авиарейс МАУ из Киева в Лондон, которым на сезонные работы полетели украинские граждане. Об этом hromadske рассказал один из пассажиров борта Олег Тумак, сообщает БизнесЦензор.

По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был вылететь в 12:40. То есть бюрократические решения задержали его почти на 9 часов.

Как сообщалось, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отменила рейс PS1118 Киев - Лондон из-за запрета Государственной авиационной службы.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров считает, что разрешать выезд за границу для украинских трудовых мигрантов на фоне пандемии "нелогично", хотя Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках.

Напомним, ранее посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии эстонском изданию ERR рассказал, что Финляндия этой весной планировала привезти работников из Украины, но украинское правительство приостановило чартерные рейсы после доставки первых 200 человек в Хельсинки, и сезонных работников больше не выпускают за границу.

В свою очередь в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих из Украины после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".

МинПром

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